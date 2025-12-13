O Flamengo se classificou neste sábado, 13, para a sua terceira final de Mundial de Clubes (somando diferentes formatos) com a vitória sobre o Pyramids, do Egito. A decisão da Copa Intercontinental da Fifa será contra o Paris Saint-Germain, campeão da Champions League. A partida será na próxima quarta, às 14h (de Brasília), no Estádio Al Rayyan, no Catar.
Das cinco participações do Flamengo em Mundiais, incluindo o Supermundial dos EUA realizado em junho deste ano, o clube venceu uma das duas finais disputadas, ambas contra o Liverpool. Relembre o retrospecto completo:
Em dezembro de 81…
O título mundial do Flamengo aconteceu em 1981, diante do Liverpool, campeão da Taça dos Campeões Europeus (atual Champions League) naquele ano, no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão. O rubro-negro “botou os ingleses na roda”, como diz a canção das arquibancadas, por 3 a 0, com dois gols de Nunes e um de Adílio.