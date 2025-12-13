O Flamengo encara o Pyramids, do Egito, tentando evitar entrar pela segunda vez em uma incômoda lista: a de clubes brasileiros eliminados antes da hora em um Mundial de Clubes. A semifinal da Copa Intercontinental acontece no próximo sábado, a partir das 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar. Quem vencer enfrentará o PSG na final do dia 17.

Excetuando o Mundial de Clubes ocorrido nos EUA em 2025 (o primeiro com 32 equipes, em que Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo não conseguiram chegar à decisão vencida pelo Chelsea), clubes do Brasil caíram cinco vezes antes da final do Mundial de Clubes da Fifa, que precedeu o atual modelo do Intercontinental. O Flamengo foi um deles, em 2022, na semifinal diante do Al-Hilal.

No ano passado, o Botafogo foi o primeiro a cair na fase quartas de final, com derrota por 3 a 0 para o Pachuca, do México, em Doha, no Catar. A história dos vexames brasileiros na competição remonta a 2010, quando o Inter foi surpreendido pelo Mazembe. Relembre:

Os brasileiros eliminados antes da final do Mundial

Inter 0 x 2 Mazembe – semifinal do Mundial de 2010

O Colorado, campeão em 2006, voltou a disputar Mundiais ao vencer a Libertadores de 2010. Dessa vez, no entanto, o sonho acabou na semifinal, quando o Inter foi derrotado pelo Mazembe, da República Democrático do Congo, por 2 a 0, em jogo marcado pelas comemorações do goleiro Kidiaba.

Atlético Mineiro 1 x 3 Raja Casablanca – semifinal do Mundial de 2013

O Atlético Mineiro, campeão da Libertadores de 2013, encerrou o ano de êxitos com gosto amargo. Na estreia do Mundial, o time de Ronaldinho Gaúcho não resistiu ao Raja Casablanca, que jogava em casa, e perdeu por 3 a 1.