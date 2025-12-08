Copa Intercontinental é Mundial? Entenda polêmica e o que PLACAR pensa

A discussão sobre a Copa Intercontinental ser considerada um título mundial é uma das mais acaloradas do futebol, especialmente no Brasil. Para muitos torcedores, a taça erguida no Japão ou nos duelos de ida e volta representa o ápice da glória; para rivais, é frequentemente usada como argumento de diminuição. A Fifa, entidade máxima do futebol, já se posicionou sobre o assunto, mas as nuances históricas e as recentes mudanças de nomenclatura mantêm o debate vivo nas arquibancadas e mesas redondas. Em busca do bimundial, o Flamengo estreia no Intercontinental de 2025, no Catar, na próxima quarta-feira, 10, no Derby das Américas diante do Cruz-Azul, do México. O vencedor pega o Pyramids, do Egito, para então jogar a finalíssima contra o PSG. A história da disputa Disputada originalmente entre 1960 e 2004, a Intercontinental colocava frente a frente o campeão da Libertadores e o vencedor da Liga dos Campeões da Europa. Clubes brasileiros como Santos, Flamengo, Grêmio e São Paulo conquistaram o troféu nessa era dourada. A partir de 1980, o torneio passou a ser decidido em jogo único no Japão, muitas vezes patrocinado pela Toyota, solidificando a imagem do “Mundial” no imaginário popular sul-americano, que sempre tratou o confronto com peso máximo. O reconhecimento oficial da Fifa Entre 2000 e 2024, a entidade máxima do futebol e responsável pela então Intercontinental ampliou o torneio para todos os continentes, o que o transformou no conhecido Mundial de Clubes. Dentre os campeões selecionados, na edição inaugural de 2000, o Corinthians foi chamado para representar o país-sede, já que foi campeão brasileiro de 1998. A grande virada na polêmica “Intercontinental versus Mundial” ocorreu em outubro de 2017. O Conselho da FIFA reconheceu oficialmente todos os vencedores da Copa Intercontinental (entre 1960 e 2004) como campeões mundiais de clubes. No entanto, a entidade faz uma distinção técnica: eles são campeões mundiais, mas não campeões da “Copa do Mundo de Clubes da Fifa”, torneio que foi se consolidar anualmente a partir de 2005. Portanto, o status de campeão do mundo é válido, equiparando os feitos históricos aos títulos modernos. Tags relacionadas Copa intercontinentalFlamengoMundial de Clubes Assine o clube de membros e acesse a revista digital e física Assinar Agora Leia mais Pedro no Intercontinental? Flamengo ainda tem dúvida sobre camisa 9 Alemanha entra na briga com Brasil para sediar Mundial de Clubes 2029 Copa Intercontinental tem datas definidas: como funciona o torneio

Supermundial, a nova Copa Intercontinental e o Flamengo

Para adicionar mais uma camada à discussão, a Fifa reformulou seu calendário nesta temporada. Com a criação de um novo Mundial de Clubes (apelidado extraoficialmente de Supermundial), a ser disputado a cada quatro anos, a entidade resgatou o nome Copa Intercontinental para o torneio anual que reúne os campeões continentais. O Chelsea venceu o primeiro torneio com 32 clubes, nos EUA, e é tratado oficialmente pela Fifa no momento como o único campeão do Mundial de Clubes.

O resgate da marca também se estende às categorias de base. Um exemplo recente é a Copa Intercontinental Sub-20, que colocou o Flamengo em destaque no cenário global. O Rubro-Negro, campeão da Libertadores da categoria, disputou o título contra o Olympiacos, campeão europeu jovem, no Maracanã.

O que PLACAR pensa

PLACAR manterá o padrão utilizado para todos os intercontinentais desde 1960. Ou seja, equiparará a conquista de 2025 a todos os outros títulos mundiais. O fato de haver dois campeões em um ano não é inédito.

Em 2000, o Corinthians foi o campeão do Mundial de Clubes da Fifa e o Boca Juniors venceu o Intercontinental diante do Real Madrid, em Tóquio. Ambos são campeões mundiais daquele ano, independentemente da nomenclatura.

Confira, abaixo, o que a revista escreveu sobre o tema, em texto adaptado do Guia PLACAR do Supermundial

O renovado Mundial de Clubes da Fifa sucederá os antigos Intercontinentais e Mundiais que desde 1960 movimentam o futebol internacional. Os variados formatos da competição (e de torneios semelhantes não chancelados pela Fifa, como a Copa Rio) são alvo de análises históricas… e muita polêmica.

A nova competição seguirá os moldes antigos da Copa do Mundo de seleções, com 32 participantes. O torneio chega para substituir no calendário da Fifa a antiga Copa das Confederações de seleções, que era usada como torneio teste e preparatório para o Mundial no país-sede um ano antes do maior evento do futebol.

O Supermundial, porém, não ocupará o lugar do atual, que já em 2024 passou a ser chamado de Copa Intercontinental da Fifa e que conta com os campeões de cada continente da temporada. Confira, abaixo, o histórico dos Mundiais e entenda a controvérsia envolvendo a Copa Rio, vencida por Palmeiras (1951) e Fluminense (1952).

Mundial Interclubes (1960 – 2004)

Disputado pela primeira vez em 1960, o torneio reuniu os campeões da Libertadores (criada justamente naquele ano) e da Copa dos Campeões da Europa – antigo nome da Liga dos Campeões, que passou a ser chamada assim na temporada 1992/93. Entre 1960 e 1979, as finais foram disputadas em jogos de ida e volta (Europa e América do Sul), com o mando de campo da grande final sendo alternado a cada edição.

Nos anos 1970, por causa da violência dos sul-americanos, especialmente o Estudiantes, os campeões europeus passaram a boicotar o torneio, que acabou tendo os vices na disputa, como Panathinaikos-GRE (1971), Juventus-ITA (1973), Borussia Mönchengladbach-ALE (1977), Malmö-SUE (1979) e Atlético de Madrid-ESP (1974), que inclusive se sagrou campeão mundial sem ter sido campeão europeu. Em 1975 e 1978, as finais Bayern de Munique x Independiente e Liverpool x Boca Juniors foram canceladas por falta de datas.

Em 1980, o torneio passou a ser patrocinado pela Toyota e disputado em jogo único no Japão, voltando a ser mais prestigiado. Mas o torneio entre os campeões da América do Sul e da Europa foi disputado até 2004, antes da volta do Mundial de Clubes da Fifa

Todos os campeões da Intercontinental

Mundial de Clubes da Fifa (2000 – 2024)

Em 1999, a Fifa decidiu ampliar o Mundial Interclubes e criou o seu Mundial de Clubes, com representantes de todos os continentes pela primeira vez. O torneio, que teve sua primeira edição no Brasil, reuniu os dois últimos campeões da Champions League (Real Madrid de 1998 e Manchester United de 1999), o campeão da Libertadores de 1998 (Vasco), o campeão do país-sede (Corinthians) e mais quatro campeões continentais (Necaxa-MEX, Raja Casablanca-MAR, Al Nassr-ARA e South Melbourne-AUS).

Até aí, tudo normal, já que nos anos seguintes o torneio sempre teve um representante do país-sede (seu último campeão) na disputa. A confusão foi que o Corinthians foi chamado como campeão brasileiro de 1998 para a disputa do torneio em 2000.

O Palmeiras, campeão da Libertadores de 1999, acabou ficando de fora. A escolha da Fifa, porém, foi anterior e só previa um campeão sul-americano (o de 1998). A escolha do campeão brasileiro de 1999 poderia ter acontecido, mas, como a Série A só terminou no dia 22 de dezembro daquele ano, não havia tempo suficiente, já que o Mundial começou no dia 5 de janeiro de 2000, duas semanas depois.De qualquer forma, o Corinthians foi bi do Brasileirão e seria, também sob esse critério, o representante do país-sede.

Curiosamente, o time paulista sagrou-se campeão, ao vencer o Vasco na final, e ficou com o título, que acabou pejorativamente sendo chamado de Torneio de Verão pelos rivais, que contestavam: como pode ser campeão mundial sem nunca ter vencido a Libertadores?

Em 2001, a Fifa marcou o segundo Mundial de Clubes para a Espanha, aí sim com a presença de Palmeiras (campeão da Libertadores de 1999) e do Boca Juniors (campeão da Libertadores de 2000), além do Real Madrid (campeão da Liga dos Campeões de 2000), o Galatasaray-TUR (campeão da Liga Europa de 2000) e o La Coruña-ESP, campeão espanhol de 2000, representante do país-sede. Além, claro, dos campeões da África, Ásia, Concacaf e Oceania. O torneio, porém, acabou cancelado poucos meses antes, devido à falência da ISL, a agência que organizava o torneio para a Fifa.

Em 2005, após receber o patrocínio da Toyota, que levou novamente a disputa para o Japão, o Mundial de Clubes da Fifa voltou a ser realizado – com o São Paulo sendo campeão em cima do Liverpool. Já em 2008, o contrato com a Toyota acabou e desde então o campeonato passou a ser realizado em diferentes sedes, mas quase sempre as mesmas (Emirados Árabes, Marrocos, Catar e Japão).

Em 2023, a última edição com esse nome, foi realizada na Arábia Saudita. Já em 2024, após a criação do Supernundial de Clubes de 2025, o torneio anual passou a ser chamado de Copa Intercontinental da Fifa e disputado em três países (Emirados Árabes, Catar e Egito).

Em 2025, a Copa Intercontinental será realizada entre os dias 10 e 17 de dezembro e conflitará com as rodadas 35, 36 e 37 do Brasileirão. No ano passado, o Botafogo precisou viajar às pressas para Doha, após ser campeão da Libertadores e do Brasileirão, e mal teve tempo para se preparar para o Mundial – acabou derrotado pelo Pachuca-MEX por 3 a 0 na semifinal.

Agora, em 2025, a Libertadores acabará no dia 29 de novembro e, se um time brasileiro for campeão novamente, terá apenas 11 dias até sua estreia no Mundial para se preparar, tendo ainda que jogar as três últimas rodadas do Brasileirão.

Todos os campeões do Mundial de Clubes da Fifa

Copa Rio: Mundial ou não?

Depois de realizar a Copa do Mundo de 1950, o Brasil, por meio da CBD (Confederação Brasileira de Desportos, a antiga CBF), se reuniu com a Uefa e a Fifa para discutir a criação do torneio mundial interclubes, nos moldes da Copa, com 16 participantes, em 1951. Porém, com a dificuldade para trazer clubes da Europa, o torneio foi reduzido para oito clubes.

O Brasil, país-sede, não tinha um campeão nacional, já que não existia um campeonato brasileiro na época. Assim, acabou convidando para a disputa os campeões paulista (Palmeiras) e carioca (Vasco). A CBD decidiu chamar também o campeão português, pelos laços afetivos com o Brasil, e mais cinco clubes dos países mais bem colocados na Copa do Mundo de 1950: Uruguai, Espanha, Inglaterra, Suécia e Itália.

Porém, com a recusa dos times da Espanha, Inglaterra e Suécia, foram convidadas equipes da Áustria, França e Iugoslávia. Com o apoio da prefeitura do Rio de Janeiro, a competição, organizada pela CBD (e não pela Fifa), ganhou o nome de Copa Rio e foi conquistada pelo Palmeiras, que bateu a Juventus-ITA na final.

Em 1953, a CBD criou mais um torneio internacional, o Octogonal Rivadávia Corrêa Meyer (em homenagem ao seu então presidente). Além de cinco times brasileiros (os melhores do Rio-São Paulo), foram chamados o Sporting-POR, o Hibernian-ESC e o Olimpia-PAR. Campeões da Itália, Alemanha, França, Uruguai, Iugoslávia e Colômbia recusaram o convite. Disputado no Rio e em São Paulo, o torneio teve o Vasco como campeão e o São Paulo como vice.

Outro torneio foi criado pela CBD nos mesmos moldes em 1955, o Torneio Internacional Charles Miller, com os campeões e vices paulista e carioca, além do Benfica-POR e do Peñarol-URU, campeões nacionais. Disputado por pontos corridos, o torneio teve o Corinthians como campeão.

Entre 1952 e 1957 e depois entre 1963 e 1975, outro torneio internacional de destaque foi a Pequena Taça do Mundo, disputada na Venezuela. Na primeira edição, o Real Madrid ganhou do Botafogo na final. Em 1953, o Corinthians sagrou-se campeão depois de vencer duas vezes a Roma e o Barcelona no quadrangular.