O favoritismo prevaleceu no Catar. Sem sustos e com autoridade, o Flamengo venceu o Pyramids por 2 a 0 neste sábado, 13, no estádio Ahmad Bin Ali, e garantiu sua classificação para a grande final do Mundial de Clubes. A vitória foi construída com a precisão de Arrascaeta nas bolas paradas e a eficiência da zaga rubro-negra no ataque, com gols de Léo Pereira e Danilo, anulando as pretensões do time egípcio.

Bola parada destrava o caminho

Desde o apito inicial, o time comandado por Filipe Luís impôs seu ritmo, chegando a ter 70% de posse de bola na primeira etapa. O Flamengo circulava a bola e buscava espaços, enquanto o Pyramids tentava, sem sucesso, explorar os contra-ataques. A insistência carioca foi recompensada aos 24 minutos. Em cobrança de falta precisa da ponta esquerda, Arrascaeta colocou a bola na cabeça de Léo Pereira. O zagueiro subiu entre dois marcadores e cabeceou no ângulo, sem chances para o goleiro El Shenawy, abrindo o placar e tranquilizando a equipe.