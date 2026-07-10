Sucesso no Brasil em 2025, a Copa do Mundo de Clubes pode ter novidades importantes para a sua próxima edição, que ocorrerá em 2029. O primeiro campeão do torneio foi o Chelsea, da Inglaterra, que bateu o PSG, da França, por 3 a 0 na final.

Os times brasileiros que disputaram o Mundial foram: Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Apenas o Rubro-Negro tem participação assegurada para a competição, após conquistar a vaga vencendo o Tetra da Libertadores em 2025.

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Próxima sede da competição

A Fifa ainda não decidiu em qual país ocorrerá a a Copa do Mundo de Clubes em 2029, mas o sonho do Brasil em sediar a competição parece distante. Segundo informações dos jornais The Guardian, britânico, e As, da Espanha, os dois destinos mais prováveis são o Catar, ou novamente os Estados Unidos.

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Sede da última edição e desta Copa do Mundo, os norte-americanos manifaram interesse em receber de novo o torneio de clubes. O país também é candidato a sediar a Copa do Mundo Feminina de 2031. A relação próxima entre Gianni Infantino e Donald Trump, além do sucesso comercial do Mundial de seleções de 2026, são dois pontos para apostar na repetição da sede.

Por outro lado, informações indicam que a Fifa também estuda o Catar como um dos prováveis destinos da competição. Assim como na Copa do Mundo de 2022, o torneio de clubes teria que ser disputado no inverno do país, por conta das altas temperaturas, ocorrendo entre novembro e dezembro de 2029.

Nesta data, existiria um intervalo de seis meses entre a competição e a Copa do Mundo de 2030. A entidade liderada por Infantino também estuda uma possível ampliação do torneio, de 32 para 48 clubes. Ainda não se sabe como seria a distribuição com a ampliação de vagas, mas é provável que mais times da Conmebol disputariam o torneio.

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