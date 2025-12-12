O sonho da conquista mundial volta a movimentar a torcida rubro-negra. Neste sábado (13), o Flamengo entra no gramado do estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, para um duelo decisivo contra o Pyramids FC. A partida, válida pela semifinal da Copa Intercontinental da FIFA, tem início marcado para as 14h (horário de Brasília) e coloca frente a frente o campeão sul-americano e a força emergente do futebol egípcio.

Valendo vaga na decisão

O confronto, denominado oficialmente como “FIFA Challenger Cup”, define quem avançará para a grande final do torneio contra o campeão europeu, o Paris Saint-Germain. O Rubro-Negro chega ao Catar credenciado pelo título da Copa Libertadores de 2025, conquistado após uma campanha sólida e uma final emocionante contra o Palmeiras.

Sob o comando de Filipe Luís, a equipe carioca busca impor seu estilo de jogo ofensivo e de posse de bola. Para o treinador, este confronto é o teste definitivo de maturidade do elenco em palco internacional. A expectativa recai sobre como o time irá se comportar física e mentalmente longe de casa, em um jogo único onde qualquer erro pode custar o sonho do título.

O desafio do Pyramids

Do outro lado, o Pyramids FC, atual campeão da Liga dos Campeões da CAF, não entra em campo apenas para se defender. Comandado pelo técnico croata Krunoslav Jurcic, o time egípcio tem mostrado notável evolução tática e física. A estratégia deve focar na exploração dos contra-ataques e das bolas paradas, tentando surpreender o gigante brasileiro. Para o clube africano, eliminar o Flamengo seria um feito histórico e inédito.

Este será o primeiro confronto oficial entre as duas equipes, o que adiciona uma camada extra de tensão e estudo tático aos minutos iniciais. Sem um retrospecto direto, a capacidade de leitura de jogo em tempo real será fundamental.

Prováveis escalações

Ambas as equipes devem ir a campo com força máxima, já que não há desfalques importantes confirmados por lesão ou suspensão até o momento.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e De Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Pyramids: Ahmed El-Shenawy; Mohamed Chibi, Osama Galal, Ahmed Samy e Mohamed Hamdy; Mohanad Lasheen e Walid El Karti; Mostafa Fathi, Ramadan Sobhi e Fagrie Lakay; Fiston Mayele. Técnico: Krunoslav Jurcic.