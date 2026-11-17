O Tottenham intensificou os movimentos nos bastidores para selar a saída de Richarlison na reabertura da janela de transferências, em janeiro de 2027. Segundo o portal TEAMtalk e repercussão do OneFootball, o clube londrino reduziu a pedida para valores entre 10 milhões de libras (cerca de R$ 73 milhões) para concretizar uma venda definitiva.

Afastamento e perda de espaço no elenco

Aos 29 anos, o atacante brasileiro vive período de indefinição no clube inglês. Com o clube no comando do italiano Roberto De Zerbi, Richarlison não foi inscrito na lista oficial dos Spurs para a disputa da Premier League e passou a cumprir rotina de atividades físicas com o elenco sub-21. Com o contrato entrando em sua reta final, a direção inglesa optou por facilitar a transferência para desonerar a folha salarial e evitar uma saída sem compensação financeira.

Interesse do futebol turco e exigências esportivas

O Trabzonspor desponta como o principal candidato a contratar o atacante, após restabelecer contato com a cúpula do time inglês e iniciar conversas com o estafe do atleta. Outras equipes, incluindo o Galatasaray, acompanham a situação na Turquia. No entanto, qualquer acordo dependerá do projeto esportivo oferecido ao jogador, que exige garantias de minutagem regular como titular para recuperar ritmo e destaque competitivo.

No Brasil, o Vasco foi o principal interessado na contratação do atacante, na última janela de transferências, no meio do ano.