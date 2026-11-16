O Crystal Palace confirmou nesta segunda-feira, 16, a contratação do técnico dinamarquês Thomas Frank. O treinador assinou vínculo de dois anos e meio, válido até junho de 2029, ocupando o cargo após a demissão de Pierre Sage.

Qual é o cenário do Crystal Palace na temporada?

Frank estava sem clube desde sua saída do Tottenham, em fevereiro. O comandante de 53 anos chega a Selhurst Park com o objetivo imediato de reverter uma sequência negativa: após a 10ª rodada da Premier League, o time ocupa a 20ª e última posição da tabela, somando 7 pontos e com o registro da pior defesa da competição nacional, com 24 gols sofridos.

O que motivou a mudança na comissão técnica?

A demissão de Pierre Sage ocorreu na última quinta-feira, 12, encerrando um ciclo de 16 partidas no comando do Crystal Palace. A passagem foi marcada por instabilidade no sistema defensivo e atritos na montagem do elenco durante a pré-temporada europeia. As negociações com Frank foram conduzidas pelo presidente Steve Parish, que planeja reforçar o elenco na janela de transferências de janeiro.

Quando o novo treinador estreia pelo clube?

Conhecido pelo trabalho à frente do Brentford entre 2018 e 2025, Frank inicia os treinamentos de forma imediata. A estreia do dinamarquês no banco de reservas está marcada para este sábado, 21, em duelo fora de casa contra o Coventry City, antecedendo uma sequência de jogos pela Liga Europa.