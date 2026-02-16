O São Paulo confirmou nesta segunda-feira, 16, o seu quinto reforço para a temporada 2026. Trata-se do meia Cauly, de 30 anos, que chega ao Morumbis após uma longa negociação com o Bahia. O armador assinou contrato de empréstimo válido até 31 de dezembro deste ano, mas o acordo costurado pelas diretorias prevê a permanência definitiva do atleta caso metas esportivas sejam atingidas.

Para viabilizar a chegada do meia, a diretoria são-paulina utilizou créditos que ainda tinha a receber do clube baiano. O valor do empréstimo, fixado em 500 mil euros (R$ 3 milhões), não sairá dos cofres do Tricolor agora; ele será abatido da dívida que o Bahia possui referente às compras definitivas de Michel Araújo e Rodrigo Nestor, realizadas em janelas anteriores.

Além disso, o contrato estipula uma obrigação de compra: se Cauly atuar em 25 partidas (jogando pelo menos 45 minutos em cada uma), o São Paulo será obrigado a adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,3 milhões).

Cauly chega para suprir a carência de criação no meio-campo, uma demanda antiga da comissão técnica. No Bahia, onde estava desde 2023, o jogador se consolidou como um dos principais garçons do futebol brasileiro, acumulando 174 partidas, 23 gols e 26 assistências em sua passagem por Salvador.

“Desde o começo, eu quis muito estar aqui. A vontade era grande. Vou me entregar ao máximo para ajudar a equipe com ambição e profissionalismo. Estou ansioso para encontrar a torcida no Morumbis”, declarou Cauly.

A chegada de Cauly oferece novas dinâmicas ao esquema tático do São Paulo, ele pode atuar centralizado ou pelos lados do campo, oferecendo uma alternativa técnica para o técnico Hernán Crespo.

Cauly se junta ao goleiro Carlos Coronel, ao zagueiro Matheus Dória, ao lateral Lucas Ramon e ao volante Danielzinho no pacote de reforços para 2026