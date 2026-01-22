Tiquinho Soares pode estar de saída do Santos. De acordo com a ESPN, o Coritiba tem negociações em andamento com o centroavante do Peixe. Sem espaço desde que Juan Pablo Vojvoda assumiu o time, o jogador não está nos planos do time para essa temporada e busca novos ares para dar sequência na sua carreira.

Ainda segundo a apuração, Tiquinho chegaria ao Coxa por empréstimo de uma temporada. Visando aliviar sua folha salarial, o Santos já deu o aval para o empréstimo do atacante. O time da capital paranaense tenta convencer o jogador a aceitar o projeto.

O Remo também já apresentou valores para contratar o jogador. O Coxa, no entanto, é quem tem negociações mais avançadas pelo atleta.

Números de Tiquinho no Santos

Contratado pelo Santos no início de 2025, Tiquinho serviu como moeda de troca na negociação que levou o zagueiro Jair, hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra, ao Botafogo. Pelo Peixe, o centroavante fez 40 partidas, com sete gols e quatro assistências.