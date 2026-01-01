Gabriel Barbosa pode estar de volta à Vila Belmiro. O portal ge informou nesta quinta-feira, 1º, que o Santos avançou na negociação com o Cruzeiro para a contratação por empréstimo de Gabigol, que passou a maior parte da temporada na reserva do clube mineiro.

As conversas entre os clubes evoluíram após as festas de fim de ano e o desejo de Gabigol de retornar ao clube que o revelou tem pesado nas negociações. A contratação do técnico Tite, com quem o atacante de 29 anos teve desentendimentos na seleção brasileira e no Flamengo, é outro fator levado em conta por ambas as partes.

Ainda de acordo com o ge, desde a semana passada, as diretorias buscam alinhar um acerto financeiro. O Santos, que acabou de renovar com Neymar, não se mostrou disposto a bancar o salário integral de Gabigol (na casa dos R$ 2,5 milhões mensais), e busca dividir o valor com a Raposa.

A expectativa agora é que a situação seja resolvida nos próximos dias. Menino da Vila, Gabigol disputou 210 jogos pelo Santos entre 2013 e 2018, com 84 gols e 13 assistências e conquistou dois títulos paulistas (2015 e 2016) pelo clube. Depois de alcançar a artilharia do Brasileirão de 2018, com 18 gols, Gabigol se transferiu ao Flamengo, pelo qual fez história com a conquista de 13 títulos, incluindo duas Libertadores.