Santos e Neymar acertaram a renovação do contrato, nesta quarta-feira, 31. Agora, o vínculo entre as partes foi estendido 31 de dezembro de 2026.

O novo acordo encerra semanas de negociação e garante a permanência do camisa 10 na Vila Belmiro por mais uma temporada completa. Em 2025, Neymar foi a campo 28 vezes, marcou 11 gols e anotou quatro assistências.

Este é o terceiro vínculo firmado desde o retorno do atacante ao clube, em 2025. Os dois acordos anteriores haviam sido de curta duração, ambos com validade de seis meses.

A permanência de Neymar faz parte do projeto de recuperação física e técnica do atleta. O jogador realizou recentemente uma cirurgia no joelho esquerdo, com foco na sequência da carreira e na disputa da Copa do Mundo de 2026.