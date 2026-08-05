O Real Madrid não desistiu de renovar com Vinicius Júnior e aumentou a sua oferta ao atacante. Segundo o The Athletic, braço esportivo do The New York Times, a proposta reflete a importância do brasileiro como um dos principais jogadores dos Merengues.

O principal impasse da negociação é a alta pedida financeira de Vini. As notícias anteriores diziam que o Real Madrid estava irredutível quanto a sua última oferta e que não ofereceria mais ao jogador. No entanto, o clube espanhol melhorou a sua oferta e deixa a decisão nas mãos do jogador.

O contrato do brasileiro com o Real Madrid se encerra no meio de 2027 e o jogador já poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro do ano que vem. Por isso, o clube tenta definir o futuro do atleta nessa janela, com a renovação ou negociando Vini, para não perdê-lo de graça no futuro.

O Arsenal é o principal interessado na contratação do atacante de 26 anos. O treinador espanhol Mikel Arteta chegou a entrar em contato com o brasileiro para apresentar o projeto do clube inglês.