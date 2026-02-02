O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, brincou sobre um possível retorno de Vinícius Júnior à Gávea, durante a apresentação de Lucas Paquetá na tarde desta segunda-feira, 2, no Ninho do Urubu.

O dirigente português ressaltou que a vontade de Paquetá de deixar o West Ham e retornar ao clube do coração foi decisiva para a negociação mais cara da história do futebol brasileiro se concretizar. Em seguida, Boto brincou com o estafe do meia, que é o mesmo de Vini Jr. Ambos são agenciados pela empresa Roc Nation.

“Sem ele [Paquetá] e o estafe dele, que ajudou muito nesse processo, não seria possível. Isso mostra o quanto ele gosta do Flamengo, o quanto é importante o Flamengo. Por esse valor, havia clubes na Europa com capacidade [financeira] e que o queriam. Então, ele foi muito importante neste quesito. O estafe dele está aqui sentado também, depois, a seguir, vamos falar de Vinícius Júnior”, brincou Boto.

“O contrato está acabando, não vamos precisar pagar nada ao Real Madrid”, completou Boto, que ouviu dos presentes que, mesmo que não tivesse de pagar uma multa rescisória, teria de pagar um altíssimo salário. “Não vai se animando, não, hein, Boto”, brincou o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Até quando vai o contrato de Vini Jr?

Vinicius Jr. assinou seu último contrato com o Real Madrid até junho de 2027, com multa rescisória de 1 bilhão de euros, segundo a imprensa local. O clube já procurou o atacante para tentar estender o vínculo, mas não houve acordo até o momento.

Vini vem recebendo propostas do futebol saudita nas últimas janelas e as negociações para uma renovação com o Real Madrid começaram em janeiro, mas foram interrompidas em meio a críticas e até vaias contra o brasileiro.