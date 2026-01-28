Depois de uma longa novela, o Flamengo enfim fechou o retorno de Lucas Paquetá para o clube. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o time carioca desembolsou 42 milhões de euros (mais de R$ 260 milhões) para contratar o jogador do West Ham, da Inglaterra, em uma transferência com valores recordes para o país.

Cria do Ninho do Urubu, o meia de 28 de anos superou o recorde de jogador mais caro contratado por um clube brasileiro, que antes havia sido quebrado por Gerson, ainda neste mês. O Cruzeiro pagou 27 milhões de euros (R$ 168,8 milhões) ao Zenit, da Rússia, pelo meia. Ou seja, são quase R$ 100 milhões de diferença entre a primeira e a segunda transferência mais caras.

Paquetá na Europa

Vendido pelo Flamengo ao Milan em 2018, por pouco mais de 38 milhões de euros, Paquetá não foi bem na Itália e depois de duas temporadas se transferiu para o Lyon. No clube francês o meia se destacou e foi contratado pelo West Ham, onde se tornou um pilar da equipe e querido pela torcida.

Foi nos Hammers que o jogador sofreu o ponto mais baixo de sua carreira, ao ser indicado como participante de um esquema de apostas ilegais. Esse caso, do qual Paquetá já foi inocentado, melou uma transferência do atleta ao Manchester City, informação confirmada pelo próprio meia.