Em meio a uma semana de alta tensão no Real Madrid, marcada por vaias da torcida no Santiago Bernabéu e a recente troca de comando técnico, um diálogo captado durante o treinamento desta segunda-feira, 19, revelou a volta do protagonismo que o atacante brasileiro Vinicius Júnior exercerá com o novo treinador, Álvaro Arbeloa.

A conversa flagrada pelas câmeras do programa espanhol El Chiringuito mostra Vini Jr e Arbeloa caminhando juntos no gramado do CT de Valdebebas. A conversa girava em torno da pontualidade e do comprometimento do elenco, um tema sensível após a saída de Xabi Alonso.

Durante o papo, Vini Jr. sugeriu endurecer as regras para atrasos: “para mim, uma multa é melhor”, opinou o camisa 7, indicando que punições financeiras seriam mais eficazes para manter a ordem.

“Você é o capitão. Nós vamos multar as pessoas”, respondeu o treinador, que ainda brincou sobre a situação financeira dos atletas ao concordar com a medida: “vocês já têm muitos contratos bons, eu quero multas”.

A conversa ocorre em um momento delicado. No último sábado, 17, durante a vitória sobre o Levante por La Liga, Vini Jr. foi alvo de vaias de parte da torcida madridista, insatisfeita com a eliminação na Supercopa e o desempenho recente da equipe.

Arbeloa, que assumiu o comando interino com a missão de “recuperar o DNA vencedor” do clube, tem atuado como um escudo para o brasileiro. Além do respaldo no treino, o treinador defendeu Vini enfaticamente em coletiva de imprensa: