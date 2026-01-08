O Bahia anunciou nesta quinta-feira, 8, a contratação do lateral argentino Román Gómez. O atleta de 21 anos, que foi campeão argentino pelo Estudiantes na última temporada, assinou com o Tricolor até o final de 2030.

Nascido em Quilmes, na província de Buenos Aires, o defensor foi titular do Estudiantes nas conquistas da Liga e da Copa Argentina em 2025. Revelado pela base do próprio clube de La Plata, Roman Gomez soma 31 partidas oficiais pelo clube argentino, com um gol marcado.

O argentino reforça o elenco do técnico Rogério Ceni para a temporada 2026, que inclui a participação do clube na Libertadores. Ele chega como reposição a Santi Arias, colombiano que não renovou contrato, e vai disputar posição com Gilberto.

O Bahia divulgou imagens dos bastidores da apresentação de Gómez no CT Evaristo de Macedo.