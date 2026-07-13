O Manchester United anunciou a contratação de Andrey Santos, ex-Chelsea, nesta segunda-feira, 13. Segundo o The Athletic, a negociação pode alcançar 50 milhões de libras (R$ 347 milhões) com metas fáceis de serem atingidas. O brasileiro usará a camisa 17 no clube.
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Andrey Santos foi contratado pela equipe de Londres em 2023, do Vasco da Gama. O jovem de 22 anos, após alguns empréstimos, ganhou espaço no Chelsea na última temporada. Foram 43 jogos, com três gols e quatro assistências.
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