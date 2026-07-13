Depois de desistir do volante brasileiro Éderson, o Manchester United fechou a contratação de Youri Tielemans, do Aston Villa, para repor a saída de Casemiro do clube. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os Red Devils exerceram a cláusula de compra do jogador, no valor de 41 milhões de euros.

Tielemans foi capitão e um dos destaques na campanha da Bélgica na Copa do Mundo 2026, que terminou nas quartas de final após derrota para a Espanha, por 2 a 1. Apesar da procura de outros clubes, o meio-campista deu preferência pelo United.

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Buscando reformular o seu meio-campo após a saída de Casemiro, o Manchester United também fechou a contratação de Andrey Santos, do Chelsea. O clube havia encaminhado a compra do volante Éderson, junto à Atalanta, mas desistiu do negócio após os exames médicos apontarem um histórico de lesões no joelho do volante.

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A lesão no ligamento cruzado do joelho de Manuel Ugarte, sofrida durante a disputa do Mundial, deve fazer com que o clube procure mais um nome para o setor. O volante uruguaio deve voltar aos gramados apenas na segunda metade da próxima temporada.

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