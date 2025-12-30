O lateral-direito João Cancelo pode estar de saída do futebol saudita. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o técnico do Al-Hilal, Simone Inzaghi, não pretende incluir o jogador português na lista de inscritos para a temporada e abriu as portas para uma saída já em janeiro.

A escolha de Inzaghi diz respeito ao limite de estrangeiros por clube na liga saudita. Cada clube pode inscrever oito estrangeiros, além de dois atletas de fora que tenham chegado antes de completar 21 anos.

O Al-Hilal atingiu o limite na última janela com as contratações recentes do lateral-esquerdo francês Theo Hernández, ex-Milan, e do atacante uruguaio Darwin Núñez, ex-Liverpool.

Apesar da saída do brasileiro Renan Lodi, que se transferiu ao Atlético-MG, o clube ainda conta com 12 estrangeiros, incluindo os brasileiros Malcom, Marcos Leonardo e Kaio César.

Cancelo no Corinthians?

O habilidoso lateral português de 31 anos com passagens por Manchester City, Juventus, Barcelona e Inter de Milão, entre outros, passou as últimas férias em São Paulo e reiterou sua simpatia pelo Corinthians.

Cancelo já posou algumas vezes com a camisa alvinegra e visitou a Arena Corinthians com o compatriota João Félix e Malcom, em 30 de novembro, no empate com o Botafogo. Em entrevista à ESPN durante o Mundial de Clubes, Malcom detalhou a relação de Cancelo com o Timão.

“Ele já gostava do Corinthians. Quando eu cheguei, ele sabia que eu era cria do Terrão, já falou: ‘meu, sou Corinthians’. A gente se dá muito bem, ele toda hora fala do bando de loucos, dos Gaviões.”

O altíssimo salário do jogador, no entanto, além do transferban (punição que impede o Timão de contratar), o distanciam de uma chegada ao futebol brasileiro. De acordo com a imprensa local, Cancelo recebe do Al-Hilal 15 milhões de euros anuais (equivalente a R$ 92 milhões).