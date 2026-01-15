O Inter está perto de anunciar um nome conhecido no futebol argentino. Rodrigo Villagra, volante argentino de 24 anos, deve chegar ao Colorado por empréstimo do CSKA Moscou, da Rússia. O vínculo do jogador será de uma temporada, com opção de compra no fim do contrato, de acordo com o ge.

O passe de Villagra está fixado em 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões). Assim, caso o Inter venda o jogador no futuro, o clube russo terá direito a 10% da venda.

O volante argentino foi revelado nas categorias de base do Rosário Central. Na Argentina, defendeu as cores do Talleres e do River Plate. Em 2025, o clube alvirrubro vendeu Villagra para o CSKA Moscou, time que jogou por duas temporadas.

Além de Villagra, o Inter tenta mais duas contratações: o centroavante brasileiro Alerrando, companheiro de time do volante argentino, e o zagueiro Félix Torres, do Corinthians. Até o momento, apenas o volante Paulinho, ex-Vasco, foi anunciado como reforço do Colorado.