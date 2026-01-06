Hulk e Atlético-MG seguem no impasse sobre a possível saída do atacante, de 39 anos, para o Fluminense. O jogador tenta uma saída amigável, mas o Galo pretende receber o valor da multa rescisória que é de R$ 60 milhões.

Com uma proposta de dois anos do Fluminense, o jogador cogita se transferir ao clube carioca. O contrato do atacante com o Galo vai até o fim de 2026, com uma cláusula de renovação automática até o fim de 2027, caso o atleta atue em metade das partidas da temporada.

No último domingo, as partes se reuniram em busca de um acordo para a permanência do ídolo atleticano no clube. Nessa reunião, Hulk teria se sentido ofendido por alguns pontos oferecidos pelo Atlético, como ações que homenagearam a sua passagem pelo Galo. O jogador sente que a equipe quer “aposentá-lo”.

O executivo de futebol, Paulo Bracks, disse nesta segunda que “ninguém está aposentando o Hulk”.

“Nós oferecemos a ele uma extensão contratual até o final de 2027. O Hulk vai parar quando ele decidir parar. Ele é um assunto institucional. Ele é muito grande e tem que ser tratado de forma institucional. Não vou entrar em detalhes do que foi conversado nas reuniões, o que eu confirmo para vocês, que o principal é, ninguém deseja que ele saia”, disse Bracks.

A oferta de comprar uma porcentagem da SAF do clube mineiro também não agradou o jogador. O valor do percentual, de 2%, foi considerado baixo e não animou o atleta. Outras reuniões entre o estafe de Hulk e diretores do Galo vão ocorrer nos próximos dias.