Para encerrar especulações sobre uma possível saída para o Fluminense, Hulk confirmou que fica no Atlético Mineiro. Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 6, o atacante negou ter pedido rescisão de contrate e disse ter se sentido desvalorizado esportivamente, mas garantiu que cumprirá o contrato com o clube, válido até dezembro de 2026.

O pronunciamento ocorre após informações de que o staff do jogador teria buscado uma saída amigável. Hulk rebateu a versão e disse que foi liberado pelo Atlético para ouvir propostas, mas sem formalizar pedido de rescisão.