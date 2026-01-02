O Fluminense acertou a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana. As pendências finais entre o Atlético Mineiro, o clube carioca e o staff do atleta foram resolvidas nesta sexta-feira, 2, e o negócio foi firmado, segundo informações da Rádio Itatiaia.

Arana é aguardado no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura de contrato válido por quatro temporadas. O acordo com o Atlético Mineiro e com o jogador já estava alinhado, restando apenas a definição de questões burocráticas.

Atualmente, o elenco do Tricolor conta com Renê e Gabriel Fuentes como opções para a lateral esquerda. Assim, Luis Zubeldía passa a ter mais um nome para o setor.

Revelado pelo Corinthians, Arana teve passagem pelo futebol europeu antes de se firmar no Atlético Mineiro. Pelo Galo, acumulou títulos, protagonismo e convocações para a seleção brasileira.