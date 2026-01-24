O atacante Deyverson, de 34 anos, acertou a rescisão de seu contrato com o Fortaleza, encerrando sua passagem e ficando livre no mercado para negociar com outros clubes. A decisão foi oficializada após o jogador treinar separado do elenco e ambas as partes alinharem as condições para a saída, com a formalização do término do vínculo prevista para os próximos dias.

Com contrato que ia até o fim de 2026 e custos próximos a R$ 800 mil por mês, a permanência do centroavante se tornou insustentável após o rebaixamento do Fortaleza para a Série B e a necessidade de reduzir despesas da folha salarial.

O jogador aceitou a proposta da diretoria e entendeu o momento vivido pelo clube.

Passagem de Deyverson pelo Fortaleza

Deyverson chegou ao Fortaleza em março de 2025, contratado junto ao Atlético-MG por cerca de R$ 7 milhões, com expectativa de fortalecer o ataque do time no Campeonato Brasileiro. Ao longo de 37 jogos na temporada 2025, ele marcou nove gols e deu uma assistência, contribuindo em momentos pontuais, principalmente sob o comando do técnico Martín Palermo.

Antes, sob o trabalho de Renato Paiva, o atacante viveu episódios polêmicos e chegou até a ser afastado.

Agora livre no mercado, Deyverson já entra no radar de outras equipes brasileiras, como o Vasco, que busca reforçar seu setor ofensivo sem custos de transferência, abrindo uma nova fase na carreira do experiente centroavante.