Na noite da última quinta, 5, a eliminação do Santa Cruz, nos pênaltis, para o Souza fechou os jogos da segunda fase da Copa do Brasil. Os 44 classificados se juntam à Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste) na terceira fase da competição. Os jogos e os mandos de campo foram definidos por sorteio.

A CBF ainda vai divulgar os detalhes das eliminatórias, que serão disputadas em modelo único, como as datas e horários das partidas. Os clubes de Série A entram a partir da quinta fase da competição.

Confrontos da terceira fase da Copa do Brasil (mandantes a esquerda)

Barra-SC x América-MG

Volta Redonda x América-RN

Sport x Anápolis

Athletic Club x Ypiranga-RS

Manauara x Fortaleza

Castanhal x Nova Iguaçu

Santa Catarina x Jacuipense

Mixto-MT x Novorizontino

Maranhão x Ceará

Joinville x São Bernardo

Vila Nova x Operário-MS

Confiança x Tombense

Ponte Preta x Guarany de Bagé

Porto Velho x Atlético-GO

Maringá x Uberlândia

Goiás x Fluminense-PI

Madureira x Águia de Marabá

Tuna Luso x Juventude

Manaus x Londrina

Operário-PR x Capital-DF

Amazonas x Figueirense

Sousa x CRB

Portuguesa x Avaí

Paysandu x Portuguesa-RJ