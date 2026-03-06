Na noite da última quinta, 5, a eliminação do Santa Cruz, nos pênaltis, para o Souza fechou os jogos da segunda fase da Copa do Brasil. Os 44 classificados se juntam à Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste) na terceira fase da competição. Os jogos e os mandos de campo foram definidos por sorteio.
A CBF ainda vai divulgar os detalhes das eliminatórias, que serão disputadas em modelo único, como as datas e horários das partidas. Os clubes de Série A entram a partir da quinta fase da competição.
Confrontos da terceira fase da Copa do Brasil (mandantes a esquerda)
Barra-SC x América-MG
Volta Redonda x América-RN
Sport x Anápolis
Athletic Club x Ypiranga-RS
Manauara x Fortaleza
Castanhal x Nova Iguaçu
Santa Catarina x Jacuipense
Mixto-MT x Novorizontino
Maranhão x Ceará
Joinville x São Bernardo
Vila Nova x Operário-MS
Confiança x Tombense
Ponte Preta x Guarany de Bagé
Porto Velho x Atlético-GO
Maringá x Uberlândia
Goiás x Fluminense-PI
Madureira x Águia de Marabá
Tuna Luso x Juventude
Manaus x Londrina
Operário-PR x Capital-DF
Amazonas x Figueirense
Sousa x CRB
Portuguesa x Avaí
Paysandu x Portuguesa-RJ