O Corinthians oficializou no fim da tarde desta sexta-feira, 20, a contratação do meio-campista marroquin Zakaria Labyad, 32, que estava sem clube desde o fim da temporada de 2025. Indicado por Memphis Depay, o jogador assinou um contrato válido até o fim do ano, mas com renovação automática já acordada caso cumpra metas pré-estabelecidas no acordo.

A contratação foi encaminhada há cerca de duas semanas, mas teve o anúncio adiado pela necessidade de Labyad regularizar o visto de trabalho no Brasil. Ele já treinava com o elenco corintiano.

A chegada do jogador causa polêmica por conta do momento em baixa na carreira do atleta e o fato de não ter contato com o aval do técnico Dorival Júnior. “O Zakaria não foi um pedido meu, mas estou aqui para treinar a equipe. A equipe que me for dada, eu vou fazer. Conheço pouco o atleta, tive algumas informações do Memphis. Que venha e possa acrescentar, será tratado muito bem. Não foi indicação minha, mas não tem problema algum. Será um atleta importante”, disse o treinador na última entrevista coletiva, que preferiu evitar o assunto ao ser novamente questionado sobre o assunto.

Labyad jogou com Memphis na temporada 2011/12 e já havia sido provocado publicamente pelo amigo pessoal para vir jogar no Brasil após uma publicação no Instagram em agosto de 2025.

Quem é Zakaria Labyad

Zakaria Labyad nasceu em 9 de março de 1993, em Utrecht, na Holanda, e desde cedo se destacou nas categorias de base do PSV Eindhoven. Meia ofensivo versátil, Labyad teve passagens por grandes clubes europeus ao longo de sua carreira, incluindo PSV, Sporting CP, Vitesse, Fulham, FC Utrecht e Ajax.