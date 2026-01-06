João Cancelo está perto de deixar o Al-Hilal e voltar ao Barcelona, concretizando sua nona transferência na carreira. De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o lateral-direito português entrou em acordo para defender o clube catalão até o final da temporada. Assim como em sua primeira passagem na Catalunha, Cancelo será contratado por empréstimo.

Ainda segundo o jornal espanhol, as negociações foram aceleradas por conta do interesse da Inter de Milão e por conta da lesão do zagueiro Christensen, que pode levar o técnico Hansi Flick a improvisar laterais no setor.

Transferências na carreira de João Cancelo:

Benfica – Temporada 13/14 Valencia – Empréstimo na temporada 14/15 (primeira transferência) e compra em definitivo (segunda transferência) na temporada 15/16 Inter de Milão – Empréstimo na temporada 17/18 (terceira transferência) Juventus – Compra em definitivo na temporada 18/19 (quarta transferência) . Manchester City – Compra em definitivo na temporada 19/20 (quinta transferência) Bayern de Munique – Empréstimo de seis meses entre janeiro e junho na temporada 22/23 (sexta transferência) Barcelona – Empréstimo na temporada 23/24 (sétima transferência) Al Hilal – Compra em definitivo na temporada 24/25 (oitava transferência)

O lateral-direito foi revelado pelo Benfica, de Portugal, na temporada 2013/14, e teve rápida passagem, com apenas dois jogos disputados. Em seguida, foi emprestado ao Valencia, da Espanha. Enquanto jogou por empréstimo no clube espanhol na temporada 14/15, o português atuou em 13 partidas, sem marcar gols nem dar assistências.

Já no ano seguinte, o Valencia adquiriu Cancelo em definitivo. Na temporada 15/16, o português teve mais sequência no clube espanhol, atuando em 39 jogos, com três gols e quatro assistências. Ainda na equipe, o lateral-direito disputou 38 jogos na temporada 16/17, com um gol e quatro assistências.

Na temporada 17/18, defendeu o Valencia em apenas um jogo e foi emprestado a Inter de Milão, da Itália. Em seu terceiro clube na carreira, Cancelo atuou em 28 jogos, com um gol e quatro assistências. No final desta temporada, foi comprado em definitivo pela Juventus, da Itália, nesta que foi sua quarta transferência na carreira.

Pela Juventus, Cancelo defendeu o clube apenas na temporada 18/19. O português disputou 34 jogos pelo time italiano, com um gol e nove assistências. Pela Juve, o lateral conquistou o campeonato italiano e a Supercopa da Itália.

Após sua segunda passagem na Itália, Cancelo foi adquirido em definitivo pelo Manchester City, da Inglaterra, em sua quinta transferência no futebol. Este foi o clube em que o português ficou mais tempo na carreira, da temporada 19/20 até metade da 22/23.