O futebol uruguaio deu um passo inédito na modernização tecnológica da arbitragem ao testar a aplicação de cartões virtuais em substituição aos modelos tradicionais de papel. O sistema experimental foi introduzido em partida oficial para automatizar anotações disciplinares e dinamizar o fluxo de dados dos jogos.

A novidade foi implementada pela primeira vez durante o confronto entre o Nacional e o Rentistas, válido pela Copa do Uruguai. A partida marcou o momento pioneiro em que um árbitro utilizou uma tela digital para formalizar uma punição disciplinar no gramado.

O primeiro registro oficial ocorreu aos 12 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o árbitro Eduardo Varela acionou o dispositivo eletrônico para aplicar um cartão amarelo virtual no meio-campista Juan Pablo Plada, do Rentistas.

Como funciona o dispositivo eletrônico dos árbitros?

Projetado para dar praticidade aos profissionais de arbitragem, o equipamento tem formato semelhante ao de um telefone celular e dispensa a necessidade de conexão Wi-Fi ativa para operar. O sistema conta com recursos voltados à agilidade da partida:

Sinalização direta de advertências em amarelo e vermelho por comandos rápidos;

Registro imediato de gols, substituições e penalidades marcadas;

Transmissão em tempo real das ocorrências para a base de dados da Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

O objetivo do projeto-piloto é modernizar o preenchimento de súmulas esportivas e diminuir inconsistências em relatórios disciplinares pós-jogo.