O trio formado por Aníbal Moreno, Fausto Vera e Matías Viña não vive bom início de temporada pelo River Plate. Na derrota por 4 a 1 para o Tigre, em pleno Monumental de Núñez. Com falhas individuais em dois gols, e expulsão, a pressão aumenta não somente entorno dos jogadores, mas de toda a equipe millonaria.

No revés sofrido para o Tigre, Viña (ex-Flamengo e Palmeiras) falhou nos dois primeiros gols do rival, marcados por Tiago Serrago e David Romero. Os erros do lateral levaram à sua substituição ainda no intervalo do jogo. No começo da etapa final, Aníbal (ex-Palmeiras) errou a saída de bola que originou o terceiro gol do adversário. Para fechar a atuação ruim, Vera (ex-Corinthians e Galo) foi expulso aos 14 minutos da segunda etapa.

Matías Viña é quem vive o pior início de temporada pelo River. Ainda em seu segundo jogo pelo clube de Buenos Aires, o lateral foi expulso, na vitória por 2 a 0 contra o Gimnasia La Plata. No terceiro, diante do Tigre, fez uma partida para esquecer. No jogo seguinte, uma derrota por 1 a 0 para o Argentinos Juniors, foi barrado e iniciou no banco, dando vaga a Marcos Acuña.

Além de Viña, Aníbal Moreno também não vive bom início de ano pelo River. A falha que levou ao terceiro gol do Tigre foi motivo de inúmeras críticas dos torcedores nas redes sociais. O volante Fausto Vera, assim como seus antigos rivais no Brasileirão, também vive início instável no clube argentino, com dois cartões amarelos e um vermelho em apenas cinco jogos.

Buscando aliviar a crise, o River Plate volta a campo na próxima terça-feira, 17, pela fase 32-avos de final da Copa Argentina, contra o Ciudad de Bolivar, às 22h.