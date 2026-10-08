O ex-atacante Romário comentou abertamente sobre o atrito recente na seleção de Portugal envolvendo o atacante Cristiano Ronaldo e o técnico Jorge Jesus. O tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira declarou que teria tomado a mesma atitude do camisa 7 ao deixar a concentração.

O que disse Romário sobre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus?

Durante participação no Charla Podcast, o ex-jogador demonstrou respaldo à postura adotada pelo astro português nos bastidores da equipe nacional. Romário ainda afirmou que, se estivesse na situação, teria mandado o treinador “para o inferno”.

“Cristiano me parece muito direto e, segundo ele, Jorge Jesus não cumpriu sua palavra. Por isso se sentiu menosprezado e foi embora. Eu teria feito o mesmo. Mas antes de ir embora, teria dito a ele (a Jorge Jesus ) para ir para a merda. O erro foi não mandá-lo para o inferno!”, afirmou em entrevista ao Charla Podcast.

Qual o contexto do atrito na seleção portuguesa?

O episódio de desentendimento gerou debates no meio esportivo internacional a respeito da gestão de vestiário e do cumprimento de acordos prévios entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo. O ex-atacante brasileiro destacou que o respeito à palavra estabelecida é indispensável para o ambiente de trabalho dentro de uma equipe.