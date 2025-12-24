O meio-campista uruguaio Giorgian de Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, está entre os três finalistas do tradicional prêmio Rei da América 2025, concedido anualmente pelo jornal uruguaio El País. A disputa pelo troféu, que premia o melhor jogador que atua nas Américas ao longo da temporada, tem como concorrentes o uruguaio, o argentino Lionel Messi, do Inter Miami, e o atacante Adrián “Maravilla” Martínez, do Racing. O vencedor será divulgado no dia 31 de dezembro, em cerimônia que marca a 40ª edição da premiação.

Arrascaeta chega à fase final da votação depois de uma temporada excepcional com o Flamengo, sendo peça fundamental nas conquistas mais importantes do clube em 2025. O meia disputou 64 partidas oficiais, marcou 25 gols e distribuiu 20 assistências ao longo do ano, contribuindo de forma direta nos títulos do Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América — competições em que também foi eleito o Melhor Jogador.

O rival de maior peso na disputa é Lionel Messi. Aos 38 anos, o astro argentino teve um ano de destaque no Inter Miami, somando 43 gols e 26 assistências em 49 jogos, e liderando a equipe rumo ao título inédito da Major League Soccer (MLS). Apesar de já ter somado inúmeros troféus individuais ao longo da carreira, Messi ainda busca o Rei da América, prêmio que nunca conquistou em sua trajetória, em grande parte por ter atuado predominantemente na Europa.

Fechando o trio de finalistas, Adrián Martínez, atacante do Racing Club, apresenta uma trajetória inspiradora e um 2025 de destaque. O argentino marcou 22 gols e deu três assistências em 45 jogos na temporada, sendo protagonista na campanha do Racing, com conquistas como a Recopa Sul-Americana, além de participações importantes na Libertadores da América e no Campeonato Argentino.

O Rei da América foi criado em 1986 e conta com a votação de jornalistas esportivos de diversos países das Américas.