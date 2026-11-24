Sempre atenta ao futebol no Brasil e no mundo desde 1970, PLACAR estreou um novo blog em seu site. Radar Sudaca é dedicado à cobertura dos campeonatos e atletas dos campeonatos da América do Sul.

A partir desta semana, Placar Sudaca terá um correspondente dedicado ao blog. Baseado em Montevidéu, Alan Zelazo, publisher da revista, trará as histórias mais relevantes do futebol do Uruguai.

A redação em São Paulo também contribuirá com notícias e perfis dos atletas mais promissores de nossos vizinhos.

O repórter Guilherme Azevedo e o fotógrafo Alexandre Battibugli estarão nesta semana na cobertura da final da Copa Libertadores, entre Palmeiras e Estudiantes, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Sobre Alan Zelazo

Alan Zelazo é empresário da área financeira e energia e começou a investir no ramo de mídia em 2022 com a aquisiçao da Revista Placar.