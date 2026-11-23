A seleção espanhola sub-17 aplicou uma goleada expressiva e quase histórica ao bater Fiji por 15 a 0, em partida válida pela fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17, disputada no Catar. A vitória assegurou a classificação antecipada da equipe europeia para a etapa eliminatória da competição.

Com o resultado de 15 a 0, a equipe espanhola encerrou a partida a um gol de igualar a maior goleada já registrada na história de uma Copa do Mundo com 11 jogadores em qualquer categoria em todos os tempos. O recorde segue com o Marrocos, que na edição anterior do Mundial sub-17 superou a Nova Caledônia pelo placar de 16 a 0.

Sob o comando do técnico David Cubillo, a equipe da Espanha controlou todas as ações da partida desde os primeiros minutos de jogo. O grande destaque ofensivo do confronto foi o atacante Rafa Cruz, responsável por marcar cinco gols.