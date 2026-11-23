A quinta rodada da Liga dos Campeões da Ásia reservou destinos completamente opostos para dois técnicos portugueses. O Al Wasl, comandado por Rui Vitória, aplicou uma goleada por 5 x 1 sobre o Tractor, enquanto o Al Gharafa, dirigido por Pedro Martins, sofreu reviravolta e perdeu por 2 x 1 para o Al Quwa Al Jawiya.
Como foi a goleada do Al Wasl no Irã
Atuando em Tabriz, no Irã, o Al Wasl aproveitou a vantagem numérica logo aos 18 minutos da etapa inicial, quando o defensor Mohammad Daneshgar foi expulso. Com o controle total das ações, os visitantes abriram o placar aos 44 minutos com o atacante Mehdi Taremi.
Na etapa final, a equipe dos Emirados Árabes Unidos consolidou a vitória com autoridade. Brahian Alzate ampliou após assistência de Taremi, que voltou a marcar aos 73 minutos. Gabriel Vareta e Renato Júnior completaram o placar elástico. Pelo lado dos mandantes, Amirhossein Hosseinzadeh fez o único tento do Tractor.
Virada do Al Quwa sobre o Al Gharafa
No Estádio Internacional de Basra, no Iraque, o Al Gharafa não conseguiu sustentar a vantagem obtida no início do segundo tempo e acabou derrotado de virada. Após um primeiro tempo zerado, Yousef Saaed Ahmed colocou o time de Pedro Martins em vantagem aos 47 minutos.
A reação dos donos da casa aconteceu de forma rápida. Murad Mohammad igualou aos 54 minutos e, aos 77 minutos, Al Hareth Hatem anotou o gol que decretou o triunfo por 2 x 1 do Al Quwa Al Jawiya. O resultado negativo deixa o clube catari sem pontos na fase continental após cinco partidas disputadas.