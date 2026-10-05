A três semanas da cerimônia oficial da Bola de Ouro, marcada para 26 de outubro em Londres, o atacante alemão Thomas Muller manifestou publicamente sua torcida na premiação individual. Em publicação repercutida pela rádio francesa RMC Sport, o atleta alemão elogiou os franceses Kylian Mbappé e Michael Olise, que estão na disputa do troféu.

O que disse Muller sobre a dupla francesa

O jogador revelou estar “impressionado com as atuações” de Mbappé e Olise no cenário continental. De acordo com o Muller, os dois atletas conseguem unir eficiência técnica e poder de decisão, fatores que os credenciam entre os principais nomes da disputa pela premiação.

Olise recebeu elogios do ex-atacante do Bayern de Munique pela rápida afirmação no futebol alemão e pelas convocações para a seleção francesa. No Real Madrid, Mbappé mantém papel de protagonismo contínuo com gols e participações decisivas pelo clube espanhol.

Como está o cenário para a Bola de Ouro

O posicionamento de Muller acompanha manifestações recentes de outras figuras do esporte europeu. O ex-atacante Thierry Henry também ressaltou o impacto determinante dos compatriotas em competições de alto nível.

A definição dos vencedores do prêmio concedido pela revista France Football acontece no dia 26 de outubro, reunindo os principais concorrentes ao troféu de melhor jogador do mundo.