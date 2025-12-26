Marrocos decepcionou a torcida presente nesta sexta-feira, 26, no estádio em Rabat e ficou no empate com Mali por 1 a 1, pela segunda rodada do Grupo A da Copa Africana de Nações. Brahim Díaz abriu o placar, mas Lassine Sinayoko deixou tudo igual.
O Marrocos, adversário do Brasil na Copa do Mundo, precisava da vitória para garantir a classificação antecipada para as oitavas de final. Agora, a equipe tem 4 pontos, na liderança da chave. A próxima partida é contra Zâmbia, na segunda-feira.
O primeiro gol do jogo saiu nos acréscimos do primeiro tempo. Brahim Díaz, que havia perdido um pênalti na partida de abertura contra Comores, foi novamente para a marca da cal e, desta vez, converteu. A vantagem no placar fez os marroquinos relaxarem demasiadamente.
Aos 19 da etapa final, Mali aproveitou uma penalidade escandalosa da defesa de Marrocos. Lassine Sinayoko cobrou e venceu o goleiro Bono, que até pulou para o canto certo, mas viu a bola passar embaixo dos seus braços.
O Brasil e Marrocos fazem o jogo de abertura do Grupo C do Mundial. A partida será em 13 de junho, um sábado, às 19 horas, em Nova Jersey, nos EUA.