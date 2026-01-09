Marrocos venceu Camarões por 2 a 0, nesta sexta-feira, 9, no estádio Moulay Abdellah, em Rabat, pelas quartas de final da Copa Africana de Nações de 2026. A vitória foi conquistada com gols de Brahim Díaz e Ismael Saibari.
Jogando em casa, a seleção marroquina fez valer o favoritismo que a acompanha desde o início do torneio. Aproveitando da maioria da torcida, a equipe de Walid Regragui abriu o placar ainda no primeiro tempo.
Com o relógio marcando 26 minutos, o escanteio cobrado por Achrah Hakimi parou na cabeça de Ayoub El Kaabi. O centroavante testou e Brahim Díaz desviou, abrindo o placar e dando início à sua ótima campanha de Copa Africana.
No segundo tempo, a bola aérea novamente foi decisiva. Após falta cobrada por Abdessamad Ezzalzouli, Nayef Aguerd desviou da cabeça. Dentro da área, Ismael Saibari dominou e bateu cruzado, para ampliar, aos 29 minutos da etapa final.
Marrocos, assim, avançou à semifinal da Copa Africana de Nações. Agora, a seleção marroquina aguarda o vencedor de Argélia e Nigéria. No outro lado da chave, Senegal avançou sobre Mali e espera o classificado de Egito e Costa do Marfim.