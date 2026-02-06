A Liga Profissional Saudita emitiu um comunicado oficial nesta sexta-feira, 6, em meio a um clima de tensão envolvendo Cristiano Ronaldo e seu clube, o Al-Nassr. A entidade reforçou que nenhum jogador, por mais influente que seja, pode determinar decisões que extrapolem a independência ou os planos de seus clubes dentro da estrutura da liga.

O episódio ocorre em um momento delicado na carreira de Ronaldo, que chegou à Arábia Saudita em 2022 e rapidamente se tornou o principal nome da competição. Apesar de manter bom desempenho em campo e liderar a artilharia da liga em temporadas recentes, o português tem manifestado insatisfação com a gestão e política esportiva do PIF (Fundo de Investimento Público) responsável pela administração dos quatro grandes times do país: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli.

Tensão nos bastidores e ausência em jogos

O clima de tensão se intensificou quando Cristiano Ronaldo foi ausência no último jogo do Al-Nassr, em protesto pela falta de reforços que, segundo ele, deixaram o clube em desvantagem diante de concorrentes como o Al-Hilal. O entendimento é de que o rival detém vantagem políticas e financeiras em relação aos demais do grupo.

Em resposta, a Liga Saudita divulgou um comunicado que destaca a independência de cada clube na tomada de decisões esportivas e de mercado. A entidade deixou claro que, embora reconheça a importância de Cristiano Ronaldo para o crescimento do futebol no país, “nenhum indivíduo, por mais importante, determina decisões que vão contra os interesses de seu clube”.

Segundo o texto, a competição é estruturada para que todos os times atuem de forma independente, com conselhos administrativos próprios e autonomia para conduzir suas estratégias dentro das regras financeiras aprovadas.

Insatisfação de Cristiano Ronaldo e futuro incerto

Apesar das divergências recentes, Cristiano Ronaldo ainda tem contrato com o Al-Nassr até 2027 e não há indicação de ruptura imediata, embora discussões sobre possíveis caminhos fora da Arábia Saudita, como um retorno ao futebol europeu ou uma transferência para a Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, já estejam em pauta.

A nota na íntegra da liga saudita

“A Liga Profissional Saudita está estruturada em torno de um princípio simples: cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras. Os clubes têm seus próprios conselhos de administração, seus próprios executivos e sua própria gestão de futebol. As decisões relativas a contratações, gastos e estratégia são de sua responsabilidade, dentro de uma estrutura financeira concebida para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Essa estrutura é aplicada igualmente em toda a liga.”