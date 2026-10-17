O atacante Juninho, ex-Flamengo, segue vivendo grande momento em solo mexicano. Na madrugada desse sábado, 17, ele marcou os dois gols da vitória do Pumas sobre o Atlante por 2 a 0. Foi o quarto gol do brasileiro nos últimos três jogos, e o seu oitavo em 12 rodadas, assumindo a vice-artilharia da competição, atrás apenas de Salomon Rondon.

Após quatro jogos sem vencer, com doia empates e duas derrotas, o Pumas buscou o resultado positivo fora de casa. Aos 42 do primeiro tempo, Juninho abriu o placar para os visitantes. Mas, três minutos depois, Calzadilla empatou. E coube ao brasileiro marcar, aos 72, o gol que garantiu a vitória.

Na temporada passada, Juninho precisou de 24 jogos para marcar oito gols. Na atual, alcançou o mesmo número com 15 partidas.

“Muito feliz em poder marcar esses gols e, principalmente, pela equipe ter conquistado a vitória. A gente vinha de bons jogos, mas não conseguindo o resultado positivo, então era algo que nos incomodava. É um momento muito positivo pessoalmente, podendo marcar em partidas consecutivas, e isso é fruto de muito trabalho e da ajuda dos meus companheiros. Espero que eu possa seguir nessa pegada e que a gente siga conquistando bons resultados”, afirmou Juninho.