O técnico Filipe Luís, do Flamengo, comentou pela primeira vez de forma ampla sobre o episódio de racismo envolvendo Vini Jr. na Champions League e classificou o caso como “isolado” e “muito delicado”. O depoimento foi concedido à impressa argentina em meio a disputa da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, dentro da Argentina.

“Sou muito bem tratado (na Argentina), sou muito feliz e muito bem recebido, sempre de visitante, mas só tenho boas coisas para falar da Argentina. Um caso isolado desses não vai influencia em nada sobre que penso deste país”, comentou Filipe Luís, questionado sobre o assunto.

O técnico do Flamengo ainda comentou com maior precisão sobre o episódio de racismo com Vini Jr.

“É um tema muito mais delicado do que pensamos, envolve muitas coisas. Para mim é simples, Prestianni tapou a boca e não devia ter feito isso, e isso gera toda revolta. Agora é a palavra de um contra a de outro. É muito delicado e se ele (Prestianni) disse isso tem de pagar por isso. Repito, é a palavra de um contra o outro e não sou eu quem posso julgar”, disse à ESPN.

O caso de racismo envolvendo Vini Jr.

O caso remonta ao jogo entre Benfica e Real Madrid, pela fase de playoff da Champions, quando Vini Jr. marcou o gol da vitória por 1 a 0, e foi acompanhado por uma acusação de racismo contra o atacante argentino Gianluca Prestianni.

A partida foi temporariamente interrompida após o brasileiro relatar ao árbitro que teria sido alvo de palavras racistas, um episódio que levou à ativação do protocolo antirracismo da UEFA e à abertura de uma investigação formal por parte da entidade.

Apesar da denúncia, Prestianni negou qualquer comentário racista, alegando que foi mal interpretado, e seu clube defendeu sua reputação diante das acusações. Vinícius, por sua vez, publicou uma declaração contundente nas redes sociais, chamando racistas de covardes e criticando a eficácia das medidas tomadas durante o jogo.