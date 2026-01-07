Titular da Argélia na Copa Africana de Nações, Luca Zidane não sabe o que é sofrer gols na competição. O goleiro de 27 anos, filho da lenda francesa Zinedine Zidane, disputou três partidas como titular, venceu as três e não viu sua meta ser vazada. Essa é a primeira oportunidade que o arqueiro do Granada ganha uma sequência maior pela seleção argelina, que garantiu vaga nas quartas de final do torneio.

Na última terça-feira, 6, a Argélia venceu a República Democrática do Congo por 1 a 0 na prorrogação. Dois minutos antes do fim da prorrogação, Adil Boulbina, meia-esquerda argelino, recebeu a bola na ponta esquerda, cortou para a direita em direção a área e fez um golaço. Em seu quarto jogo pela Argélia, Luca viu sua seleção avançar no mata-mata do torneio.

Na Copa Africana, a Argélia fez a melhor campanha na primeira fase, somando três vitórias no grupo E. Das três partidas, Luca foi titular em duas: no 3 a 0 diante do Sudão e no 1 a 0 contra Burkina Faso. Com a seleção já classificada, o goleiro foi poupado na vitória por 3 a 1 diante da Guiné Equatorial na terceira rodada da fase de grupos.

O próximo confronto da Argélia será no sábado, 10, contra a Nigéria, pelas quartas de final. Após boas atuações, Luca mantém vivo o sonho de ir à Copa do Mundo, em junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. A seleção argelina está no grupo J, com Argentina, Áustria e Jordânia.

Quem é Luca Zidane

Luca Zidane nasceu em Marselha, na França, assim como o pai Zinedine Zidane. Assim como os irmãos Elyaz, Enzo e Theo, decidiu seguir os passos do pai, mas na meta. O goleiro foi revelado pelo Real Madrid, clube pelo qual Zizou fez história como jogador e técnico, e defendeu a seleção de base da França entre 2014 e 2018, desde o Sub-16 ao Sub-20.

Luca, no entanto, nunca recebeu chances na equipe principal e, por isso, aceitou o convite do país de origem de seus avós. Em setembro do ano passado, a Fifa aprovou a solicitação de Luca pela troca de federação, para atuar pela seleção da Argélia profissionalmente. Desde então, o goleiro defende a meta argelina.

Com poucas chances na equipe profissional do Real Madrid, foi emprestado ao Rayo Vallecano e ao Eibar, ambos também da Espanha. Em 2024, Luca Zidane foi transferido ao Granada, da segunda divisão espanhola, e virou titular e destaque.