A Fifa realiza nesta terça-feira, 16, a cerimônia do prêmio The Best, que celebra os melhores jogadores da temporada do futebol mundial. O evento acontece em Doha, no Catar, a partir das 20h (horário local) e 14h (de Brasília). O atual vencedor da principal categoria é Vini Jr. Na atual edição, Raphinha é o único brasileiro para Melhor Jogador do Ano.
O evento marcado para esta tarde premia as principais categorias. No entanto, o presidente Gianni Infantino junto à Fifa divulga ao longo do dia os vencedores de alguns prêmios secundários.
O italiano Gianluigi Donnarumma, por exemplo, foi eleito o melhor goleiro da temporada. O prêmio Marta, de gol mais bonito do futebol feminino, ficou com a mexicana Lizbeth Ovalle. Enquanto isso, o time iraquiano Zakho SC venceu o prêmio de Melhor Torcida.
(Em atualização)
Os vencedores do Fifa The Best
Prêmio Puskás: Santiago Montiel (Argentina) – Independiente
Prêmio Marta: Lizbeth Ovalle (México) – Tigres e Orlando Pride
Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma (Itália) – PSG e Manchester City
Melhor goleira: Hannah Hampton (Inglaterra) – Chelsea
Prêmio Fair Play: Andreas Harlass-Neuking (Alemanha) – Médico do SSV Jahn Regensburg
Melhor torcida/torcedor: Torcida do Zakho SC (Iraque)