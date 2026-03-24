O recorde de público em uma única partida de Copa do Mundo permanece com a final de 1950, o Maracanazo. No entanto, a edição de 2026, com sede tripla na América do Norte, está projetada para estabelecer a maior marca de público total da história da FIFA, impulsionada pelo aumento do torneio para 104 partidas.

O marco histórico de 1950 no Brasil

A Copa de 1950 detém os maiores registros de torcedores em um único confronto na história do futebol mundial. O estádio carioca recebeu multidões que superam amplamente as capacidades das arenas modernas.

Brasil x Uruguai (1950): 173.850 pagantes registrados oficialmente, embora estimativas de público presente superem as 200 mil pessoas.

173.850 pagantes registrados oficialmente, embora estimativas de público presente superem as 200 mil pessoas. Brasil x Espanha (1950): 152.772 torcedores acompanharam a goleada brasileira no quadrangular final.

A hegemonia de média de público dos EUA (1994)

Embora o recorde individual pertença ao Brasil, a Copa de 1994, nos Estados Unidos, ainda detém a maior média de público da história: 68.991 pessoas por jogo. O uso de estádios de grande porte, originalmente projetados para a NFL, foi o fator determinante para este sucesso de bilheteria.

Brasil x Itália (1994): 94.194 torcedores assistiram ao tetracampeonato no Rose Bowl.

94.194 torcedores assistiram ao tetracampeonato no Rose Bowl. Nigéria x Grécia (1994): 94.445 espectadores, registrando o maior público individual daquela edição.

Projeções para a Copa do Mundo de 2026

Com a expansão para 48 seleções, a Copa do Mundo de 2026 está posicionada para quebrar o recorde de público total acumulado. A expectativa da FIFA é que o volume de 104 partidas atraia mais de 6 milhões de torcedores aos estádios.

Final no MetLife Stadium: A decisão em Nova Jersey terá capacidade para aproximadamente 82.500 torcedores, focando em infraestrutura de ponta.

A decisão em Nova Jersey terá capacidade para aproximadamente 82.500 torcedores, focando em infraestrutura de ponta. Impacto do novo formato: O salto de 64 para 104 confrontos compensará a menor capacidade individual dos estádios modernos em relação ao antigo Maracanã.

A tendência para 2026 prioriza a segurança e o volume total de espectadores em múltiplas sedes. Assim, enquanto o recorde de 1950 permanece como uma marca histórica de densidade, o torneio na América do Norte redefinirá o alcance global do evento em números absolutos.