Nas últimas décadas, o futebol de seleções acompanhou a revolução impulsionada pelos principais clubes do mundo. A figura do treinador estritamente motivador cedeu espaço ao estrategista metódico. Historicamente, as Copas do Mundo foram marcados por grandes rupturas táticas, como o Carrossel Holandês de Rinus Michels na década de 1970 ou o pragmatismo defensivo de Carlos Bilardo em 1986.
Para a Copa do Mundo de 2026, a escola germânica do “Gegenpressing”, o jogo de posição e a flexibilidade sul-americana convergem em um ambiente de altíssima exigência atlética. O atual panorama exige que os comandantes tenham respostas imediatas para furar blocos defensivos baixos e saibam alternar entre o controle territorial e o ataque vertical em questão de segundos.
Os pilares táticos e as formações dos comandantes de ponta
A abordagem dentro de campo varia de acordo com a cultura futebolística de cada país e o material humano disponível. As filosofias implementadas pelos principais nomes da competição evidenciam a diversidade de ideias do futebol contemporâneo.
- Carlo Ancelotti (Brasil) – o técnico italiano baseia seu trabalho na gestão humana e na extrema adaptabilidade às características dos jogadores disponíveis. A seleção brasileira sob seu comando foca em uma estrutura híbrida, aliando a solidez defensiva à liberdade de movimentação no terço final, priorizando o talento individual para decidir jogos truncados.
- Thomas Tuchel (Inglaterra) – com contrato renovado até o final do ciclo europeu de 2028, o treinador implementou um rigor tático focado na ocupação racional de espaços e intensidade. A seleção inglesa atua com linhas extremamente próximas, registrando campanhas eliminatórias de alto nível e sistema defensivo quase intransponível, não sofrendo gols ao longo das fases classificatórias.
- Mauricio Pochettino (Estados Unidos) – contratado no final de 2024 para liderar os anfitriões, o comandante tem o objetivo de elevar a agressividade competitiva da equipe local em um torneio em casa. Sua filosofia prioriza intensidade física máxima, laterais projetados ao ataque e uma pressão contínua no campo adversário para sufocar a saída de bola.
- Julian Nagelsmann (Alemanha) – representante direto do dinamismo ofensivo moderno, o treinador garantiu sua permanência até o final do Mundial de 2026 após remodelar a equipe nacional. O esquema germânico exige muita rotação posicional no ataque, sobrecarga numérica nos setores de armação e fluidez no momento da transição ofensiva.