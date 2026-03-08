Nas últimas décadas, o futebol de seleções acompanhou a revolução impulsionada pelos principais clubes do mundo. A figura do treinador estritamente motivador cedeu espaço ao estrategista metódico. Historicamente, as Copas do Mundo foram marcados por grandes rupturas táticas, como o Carrossel Holandês de Rinus Michels na década de 1970 ou o pragmatismo defensivo de Carlos Bilardo em 1986.

Para a Copa do Mundo de 2026, a escola germânica do “Gegenpressing”, o jogo de posição e a flexibilidade sul-americana convergem em um ambiente de altíssima exigência atlética. O atual panorama exige que os comandantes tenham respostas imediatas para furar blocos defensivos baixos e saibam alternar entre o controle territorial e o ataque vertical em questão de segundos.

Os pilares táticos e as formações dos comandantes de ponta

A abordagem dentro de campo varia de acordo com a cultura futebolística de cada país e o material humano disponível. As filosofias implementadas pelos principais nomes da competição evidenciam a diversidade de ideias do futebol contemporâneo.