Flávio Medeiros viveu uma noite especial nesta quinta-feira, 26. Além de reencontrar o estádio onde construiu uma trajetória marcante durante os quatro anos em que defendeu o Al Taawoun, o volante completou 350 partidas como profissional no empate por 2 a 2 entre Al Faisaly e Diriyah, pela 13ª rodada da Liga Saudita.

O resultado manteve a equipe na 14ª colocação do campeonato. Em sua quinta temporada no país, o camisa 8 é titular e uma das principais peças do meio-campo do clube. Até aqui, contribuiu com um gol decisivo e uma assistência em nove jogos na campanha.

O confronto reuniu duas equipes recém-promovidas à primeira divisão, mas que chegaram à elite por caminhos diferentes: enquanto o Al Faisaly garantiu o acesso direto, o Diriyah passou pelos playoffs.

O adversário também conta com nomes conhecidos do futebol internacional, sendo comandado pelo português Bruno Lage, ex-Botafogo, e tendo no ataque o uruguaio Darwin Núñez, ex-Liverpool. Dentro de campo, os visitantes abriram 2 a 0 ainda no primeiro tempo, mas o Al Faisaly reagiu na etapa final e buscou a igualdade com um gol nos minutos finais.

“Voltar a Buraydah, cidade onde morei e joguei por quatro anos, trouxe boas lembranças. No caminho do hotel, passei em frente ao condomínio onde morava e pelo trajeto dos treinos, e hoje reencontrei um estádio onde vivi momentos muito felizes na minha passagem pelo antigo clube. Chegar a 350 jogos como profissional também é um motivo de grande orgulho para mim. Dentro de campo, foi um jogo difícil, em que saímos atrás, mas mostramos resiliência para reagir e dominar o segundo tempo. Poderíamos até ter saído com a vitória, mas esse ponto vai ser importante na sequência do campeonato”, afirmou Flávio.

Publicidade Continua após a publicidade

Revelado pelo Vitória em 2015, o meio-campista construiu uma trajetória sólida no futebol baiano, com passagem também pelo Bahia, onde conquistou dois títulos estaduais. Depois, atuou por duas temporadas na Turquia, defendendo Trabzonspor e Giresunspor, até chegar à Arábia Saudita em 2022 para vestir a camisa do Al Taawoun. Foram quatro anos no clube, período em que disputou a Champions League da Ásia e se consolidou no país. Após o encerramento do vínculo e com sondagens de outros mercados, optou por permanecer no futebol saudita e acertou com o Al Faisaly.

O Al Faisaly volta a campo na próxima sexta-feira, 4, quando enfrenta o Al Ahli, fora de casa, pela 14ª rodada do campeonato. Na 14ª posição, a equipe de Harmah busca pontuar para seguir fora da zona de rebaixamento,