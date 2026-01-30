Michael, de 29 anos, está de saída do Flamengo. O atacante tinha vínculo com o clube até o final de 2028, mas optou por rescindir seu contrato de forma amigável, nesta sexta-feira, 30, informou a jornalista Raisa Simplício, comentarista do programa Placar Aberto.

Apesar de ficar próximo de reforçar o Santos, o jogador deve retornar ao futebol saudita após sua segunda passagem no Rubro-Negro.

De acordo com Raisa Simplício, Michael tem acerto encaminhado com o Al Ula, apesar de Al Shabab e Al Taawon também terem manifestado interesse.

Entre 2022 e 2024, o atacante jogou pelo Al-Hilal, pelo qual disputou 104 jogos, com 20 gols e 25 assistências. Pelo clube de Riade, venceu duas Ligas Saudita, duas Copas do Rei e duas Supercopas da Arábia Saudita.

A saída de Michael do Flamengo, porém, não foi fácil. A rescisão só aconteceu porque o clube e o atacante entraram em consenso sobre os valores devidos do time ao jogador. Michael tinha um salário considerado alto, o que, inclusive, dificultou as negociações com outras equipes, como o Santos.

Em sua segunda passagem no Flamengo, Michael jogou 45 partidas, com seis gols e cinco assistências. Somando as duas passagens, o atacante atuou em 150 jogos, com 29 gols e 19 assistências. Por lá, venceu uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, três Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil, dois Brasileiros, um Dérbi das Américas, uma Challenger Cup e três Cariocas.

Números de Michael no Flamengo

150 jogos

29 gols

19 assistências

Títulos – Libertadores (2025), Brasileirão (2020 e 2025), Copa do Brasil (2024), Supercopa do Brasil (2020, 2021 e 2025), Recopa Sul-Americana (2020), Campeonato Carioca (2020, 2021 e 2025), Challenger Cup (2025) e Dérbi das Américas (2025)