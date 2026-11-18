O goleiro e capitão Emiliano Martínez defendeu publicamente uma reaproximação da torcida com a seleção argentina e fez críticas aos preços cobrados nos ingressos das partidas. A declaração de Dibu repercutiu nas redes sociais, principalmente pelo momento de renovação que a equipe vive sem Lionel Messi, que se aposentou da equipe nacional no último mês.

A entrevista de Dibu Martínez foi após a vitória por 7 a 0 diante da Costa Rica, disputada no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, com um público abaixo da capacidade máxima nas arquibancadas.

Esse foi o segundo jogo seguido da Argentina com estádio vazio. Antes, na La Bombonera, os torcedores deixaram boa parte das arquibancadas vazias para o confronto diante do Uruguai, que terminou com derrota dos donos da casa.

O apelo por estádios cheios e ações solidárias

Durante a passagem pela zona mista, o goleiro lamentou os setores vazios e sugeriu ações para baratear entradas e convidar jovens aos confrontos da equipe nacional, conforme repercutido pelo jornal La Capital.

“Gostaríamos de jogar em estádios um pouco mais cheios , talvez precisemos fazer alguns eventos beneficentes para enchê-los de crianças. Precisamos fazer com que esta seleção nacional se apaixone por nós novamente. Não gostamos, obviamente sem o Leo é mais difícil, mas os garotos são referências e campeões do mundo. Entre todos temos que fazer isso bem”, afirmou Dibu.

O desafio de reconquistar a torcida sem Messi

O destaque para a ausência de Messi foi citada mais de uma vez por Dibu durante a entrevista. O goleiro reconheceu a dificuldade de manter o apelo de público sem a presença de Lionel Messi em campo, mas garantiu esforço conjunto para atrair novamente os torcedores.

“Sabemos que o Leo não está aqui, que as pessoas obviamente queriam vê-lo mais , mas no fim das contas é a Seleção Argentina e precisamos desse apoio, precisamos voltar a jogar em um estádio lotado ”,

declarou.

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O goleiro ainda afirmou que os próprio jogadores fazem parte deste processo de renovação e precisam, em conjunto com dirigentes e comissão técnica, chamar de volta os torcedores ao estádio. Uma das principais alternativas apontadas por Dibu é a redução dos preços dos ingressos.

“Nós, a comissão técnica e a diretoria, temos a responsabilidade de tornar isso possível. Para demonstrar carinho aos torcedores, precisamos baixar um pouco os preços dos ingressos e lotar todos os estádios”, completou.

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