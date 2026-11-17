O Uruguai não tomou conhecimento da República Dominicana e venceu por 5 a 0 na noite desta terça-feira, 17, no estádio Domingo Burgueno Miguel, em Maldonado. Em partida válida por amistoso internacional, a equipe da casa impôs seu ritmo desde o início, construindo a goleada com tranquilidade e amplo domínio da posse de bola.

Controle uruguaio e vantagem no primeiro tempo

O jogo começou com o Uruguai ditando o ritmo. Com 68% de posse de bola ao longo da partida e 151 passes trocados contra apenas 69 do adversário, os donos da casa, armados no esquema 4-4-2, pressionaram a República Dominicana, que entrou em campo com uma formação 5-4-1. A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Aguirre balançou as redes e abriu o caminho para a vitória. Antes do intervalo, Dollenmayer recebeu o primeiro cartão amarelo dos visitantes.

Goleada uruguaia consolidada na etapa final

No segundo tempo, as duas equipes promoveram uma série de substituições. Aos 25 minutos, a narração registrou um gol do Uruguai anulado, mas no mesmo minuto, o goleiro Xavier Valdez marcou contra o próprio patrimônio, ampliando para 2 a 0 a favor dos uruguaios. A partir daí, o volume ofensivo se transformou em goleada. Aos 35 minutos, De la Cruz, que havia saído do banco de reservas pouco antes, converteu cobrança de pênalti para fazer o terceiro.

Reta final com mais gols

Mesmo com a vitória garantida, o Uruguai seguiu no ataque e aproveitou o fôlego de seus suplentes. Aos 42 minutos do segundo tempo, Valverde aproveitou a assistência de Nunez — ambos acionados na etapa final — para marcar o quarto gol. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, Damiani fechou a conta. A partida também foi marcada pelo alto número de cartões amarelos para a República Dominicana, que terminou com cinco advertidos (Dollenmayer, Azcona, Familia-Castillo, Pujol e Rosario), enquanto o Uruguai teve apenas Bernal amarelado.