Cristiano Ronaldo voltou a jogar pelo Al-Nassr neste sábado, 14, após protesto com greve de jogos. Na vitória por 2 a 0 sobre o Al-Fateh pela Saudi Pro League, o português marcou um dos gols e foi peça fundamental para o triunfo. Insatisfeito com a falta de investimentos e gestão do PIF (Fundo de Investimento Público), o jogador foi ausência por três partidas.

O atacante começou entre os titulares e precisou de apenas 18 minutos para marcar o primeiro gol do jogo. A vitória também trouxe alívio para os torcedores e para a comissão técnica, que sentiam falta da presença e da contribuição direta de sua principal referência ofensiva.

O Al-Nassr ganhou os últimos três jogos mesmo sem Cristiano Ronaldo. Agora, com seu retorno e um novo triunfo, a equipe segue na corrida pelo título da Saudi Pro League. O Al-Nassr é vice-líder, um ponto apenas atrás do rival Al-Hilal.

Greve de jogos e o cenário no futebol saudita

O retorno de Ronaldo ocorreu após três jogos em que o jogador se recusou a entrar em campo. O episódio se deu em meio aos desentendimentos com a diretoria do Al-Nassr. O português criticou a condução do clube na janela de transferências e a falta de reforços que, em sua visão, deixaram a equipe em desvantagem em relação aos rivais da liga.

As críticas foram direcionadas não somente ao clube, mas sim ao PIF – fundo saudita responsável pela gestão de investimentos nos quatro principais times do país: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad.

Diante dessa situação, a Saudi Pro League (SPL) publicou um comunicado oficial lembrando que “nenhum atleta está acima dos clubes”. A entidade reforçou que as decisões de mercado e a gestão esportiva competem à administração dos times e que a postura competitiva de todos os profissionais inscritos deve ser preservada, reforçando a independência das equipes na competição.